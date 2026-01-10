Slordig FC Groningen hervat competitie met doelpuntloos gelijkspel tegen NAC

FC Groningen is de tweede seizoenshelft teleurstellend begonnen met een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis tegen hekkensluiter NAC Breda.

FC Groningen speelde misschien wel haar minst opwindende wedstrijd van het lopende seizoen. In de eerste helft kwamen beide ploegen nauwelijks tot mogelijkheden. Groningen had weliswaar een licht overwicht op het veld, maar was niet bij machte om dat uit te drukken in de score.

In de tweede helft kwamen er wel kansen. Eerst voor Thom van Bergen en Marvin Peersman, die beiden hun inzet vlak voor het doel geblokt zagen worden. Even later kregen de bezoekers een kans na slordig balverlies van de FC. NAC-middenvelder Maximilien Balard wist niet te profiteren en schoot de bal naast het Groninger doel.

Afstandspogingen van Stije Resink en Younes Taha gingen ruim over en een kopbal van invaller Oskar Zawada van dichtbij was een makkelijke prooi voor NAC-doelman Daniel Bielica. Een kwartier voor tijd kopte de ingevallen Ghanese veteraan André Ayew de bal net over het doel van Etienne Vaessen.

Mede door het voortdurende slordige spel en het ontbreken van daadkracht voor de doelen deelden de twee ploegen in een koude Euroborg de punten.

Door het puntenverlies moet Groningen de vijfde plaats in de eredivisie voorlopig aan AZ laten. De Alkmaarders hebben net als Groningen na 18 wedstrijden 28 punten, maar kunnen leunen op een beter doelsaldo. NAC Breda heeft de laatste plaats op doelsaldo afgedaan aan FC Volendam.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (85’ Wouter Prins); Stije Resink, Tika de Jonge (85’ Tygo Land); Jorg Schreuders, Thom van Bergen, Younes Taha (71’ David van der Werff); Brynjólfur Willumsson (65’ Oskar Zawada)

Opstelling NAC Breda: Daniel Bielica; Charles-Andreas Brym (85’ Juho Talvitie), Cherrion Valerius, Dennis Odoi, Rio Hillen, Boy Kemper (85’ Jayden Candelaria); Maximilien Balard, Lewis Holtby (85’ Clint Leemans), Kamal Sowah; Sydney van Hooijdonk (77’ Mohamed Nassoh), Moussa Soumano (57’ André Ayew)