Sloop voormalig café Friescheveen bij Haren aanstaande

Foto: Paul Blom

Het voormalige café Friescheveen aan de Meerweg bij Haren wordt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar gesloopt. Eigenaar Henk Bos wil op de locatie een pannenkoekenrestaurant realiseren, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027 de deuren opent. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het ruim honderd jaar oude café sloot in 2021 na een langdurig onteigeningstraject ten behoeve van een ecologische verbindingszone. Nadat de provincie het pand eind 2024 doorverkocht aan ondernemer Henk Bos, werd het gebouw in februari 2025 gekraakt. De krakers hebben toegezegd het pand te verlaten zodra de vergunningen voor de nieuwbouw definitief zijn. Omdat er het afgelopen jaar nog geen bouwactiviteiten gepland stonden, heeft de eigenaar de ontruiming niet versneld via de rechter.

Planning en voorwaarden

De nieuwbouw heeft vertraging opgelopen omdat een eerste ontwerp werd afgekeurd. Inmiddels ligt er een plan dat voldoet aan de eisen van de gemeente: de herbouw moet binnen de contouren en bouwhoogte van het huidige pand blijven. Ook mag er, ter bescherming van de natuur in het Friese Veen, geen bootverhuur meer plaatsvinden.

De ondernemer verwacht dat de vergunningen in het eerste kwartaal van 2026 rondkomen, waarna de sloop direct kan beginnen. De bouw zal vervolgens minstens een jaar in beslag nemen.