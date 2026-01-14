Slim boeren met kunstmatige intelligentie | De AI-fabriek uitgelegd

Foto: Walter Frisart FOTOwerk

In Groningen wordt gewerkt aan een AI-fabriek waar data en rekenkracht samenkomen. Niet alleen voor de zorg heeft de komst van de fabriek impact, maar ook voor de landbouw. De belofte is dat slimme technologieën boeren beter kunnen ondersteunen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de toekomst van het boerenbedrijf?

Boeren moeten produceren met minder grondstoffen, minder uitstoot en meer aandacht voor biodiversiteit, terwijl de vraag naar voedsel blijft groeien. De komst van de AI-fabriek in Groningen biedt nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken. Door kunstmatige intelligentie (AI), data en rekenkracht samen te brengen, ontstaat een innovatiehub die de landbouw slimmer, duurzamer en efficiënter kan maken.

Groningen als logische locatie

Groningen heeft een sterke agrarische traditie en een stevige kennisbasis op het gebied van landbouwonderzoek. De aanwezigheid van de AI-fabriek versterkt deze positie. Innovatie vindt plaats dicht bij de praktijk, waardoor oplossingen beter aansluiten bij de behoeften van boeren. De regio fungeert hierbij als proeftuin voor datagedreven landbouw, met toepassingen die ook nationaal en internationaal relevant zijn.

De rol van de supercomputer en het innovatiecentrum

De supercomputer binnen de AI-fabriek is essentieel voor het ontwikkelen van geavanceerde landbouwmodellen. Klimaatmodellen, groeisimulaties en risicoanalyses vragen om enorme rekenkracht. Met de komst van de computer kunnen onderzoekers modellen doorrekenen, zoals de impact van langdurige droogte of nieuwe teeltmethoden. De uitkomsten worden vertaald naar praktische adviezen voor boeren.

In het innovatiecentrum komen verschillende partijen samen. Boeren brengen praktijkkennis naar de fabriek, onderzoekers leveren wetenschappelijke inzichten en bedrijven ontwikkelen samen met AI-specialisten de technologie. Nieuwe toepassingen, zoals slimme systemen die ziektes herkennen of onkruid onderscheiden van gewassen, kunnen hier worden getest en verbeterd voordat ze op grote schaal worden ingezet.

Een belangrijk uitgangspunt van de AI-fabriek is toegankelijkheid. Ook kleinere boeren en startups moeten kunnen profiteren van technologische innovatie. Via het innovatiecentrum krijgen zij toegang tot kennis en rekenkracht zonder zelf grote investeringen te hoeven doen.

Wat betekent de AI-fabriek voor de landbouw?

De AI-fabriek is een faciliteit waar grote hoeveelheden data kunnen worden verwerkt en geanalyseerd met behulp van een supercomputer. Voor de landbouw betekent dit dat data uit de landbouwsector kan worden gecombineerd tot bruikbare inzichten. Naast dataverwerking kan de supercomputer zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe modellen.

Melkveehouder Ard-Jan van der Giezen staat positief tegenover de ontwikkelingen rondom AI en de komst van een fabriek in Groningen: “Voor ons boeren neemt deze ontwikkeling enorm veel tijd en geld uit handen, de systemen geven ook inzicht in de gezondheid van de koeien, wat de levensduur van de beesten aanzienlijk verlengd.” De systemen in de melkveehouderij van Van der Giezen meten onder andere de temperatuur en de manier van herkauwen van de koe. Deze meetinstrumenten geven met behulp van AI veel data, waaruit vervolgens de huidige gezondheid van een koe kan worden opgemaakt.

Het verlengen van de gezondheid van de koe heeft twee belangrijke voordelen volgens Van der Giezen: “We zorgen dat wij al melkveehouder een stukje duurzamer bezig zijn door de koe een langer en gezonder leven te geven en de productiviteit gaat ook omhoog.” Oudere koeien samen namelijk belangrijk voor de hoeveelheid melkproductie. Een oudere koe produceert namelijk meer melk dan een jongere koe.

De AI-fabriek kan hiermee een belangrijke rol gaan spelen bij het verduurzamen van de landbouw. Door efficiënter om te gaan met middelen, kan de ecologische voetafdruk van voedselproductie worden verkleind en de voedselzekerheid worden gewaarborgd.

Tijdbesparende technologie

Naast de productie en duurzaamheid die de komst van AI met zich meebrengt is er nog een belangrijke stap die gemaakt kan worden met de komst van een AI-fabriek. Snelle dataverwerking komt centraal te staan in de fabriek en dit biedt kansen binnen de landbouwsector. “We zitten met steeds minder mensen in de landbouw, als AI ons tijd kan besparen door data te verwerken is dat een zeer goede uitkomst voor de gehele sector”, aldus Van der Giezen.

De melkveehouder geeft aan dat de data die nu uit de systemen komt veel verwerkingstijd kost. Met de komst van een AI-fabriek, bestaat een mogelijkheid dat deze arbeidsuren uit handen worden genomen, waardoor de boeren meer tijd krijgen voor andere werkzaamheden.

Precisielandbouw in de praktijk

Een andere tak van landbouw is de productie van gewassen. De AI-fabriek wil vooral ontwikkelen op het gebied van precisielandbouw. Hierbij wordt AI ingezet om op detailniveau te bepalen wat een gewas nodig heeft. In plaats van een heel perceel gelijk te behandelen, wordt per plek gekeken naar bodemkwaliteit, vocht en voedingsstoffen. Dit leidt tot minder gebruik van water, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Het resultaat is niet alleen kostenbesparing, maar ook een lagere milieubelasting.

De boer van de toekomst

Van der Giezen ziet een tweedeling binnen de landbouwsector over het gebruik van AI in hun vakgebied: “Vooral de oudere generatie vertrouwd op hun ervaring en vindt het lastig toe te geven aan de nieuwe technologische ontwikkelingen. De jonge generatie boeren staat zeer positief tegenover de ontwikkelingen.”

Om een duurzaam en diervriendelijk bedrijf te onderhouden in de melkveehouderij, vindt Van der Giezen het belangrijk mee te gaan met de ontwikkelingen binnen de landbouw: “Door de vergrijzing in de veehouderij is dit een uitdaging, maar de jongere generatie krijgen wij in ieder geval al mee om naar een duurzame en efficiënte veehouderij te streven.”

