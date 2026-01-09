Slachtoffer steekpartij Zwanestraat is 22-jarige Stadjer, politie vraagt tips en camerabeelden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen en camerabeelden van het steekincident in de Zwanestraat van afgelopen donderdagavond. Een 22-jarige man uit Groningen raakte hierbij gewond. De politie heeft inmiddels een signalement van de verdachte.

De politie is meteen een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. De verdachte zou een man met een donkere huidskleur zijn van ongeveer 20 tot 30 jaar. Hij droeg een kort afro-kapsel en hij was geheel in het donker gekleed. Ook had hij op dat moment een zwarte tas bij zich. De man was mogelijk in het gezelschap van een vrouw.

De verdachte is, na het steek incident, mogelijk weggefietst in de richting van de Stoeldraaierstraat. “We houden er rekening mee dat er eerst een woordenwisseling en vervolgens een conflict heeft plaatsgevonden”, laat de politie vrijdagochtend weten. “Bij dat conflict is het slachtoffer gestoken. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar vermoedelijk niet. Bij het incident waren meerdere getuigen en we hebben ook met hen gesproken.”

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident in de Zwanestraat. “Woon je in de omgeving of heb je daar een bedrijfspand met camerabeveiliging? Dan willen we je vragen om de beelden te bekijken en die ook met ons te delen als er rond het tijdstip van het steekincident personen te zien zijn die voldoen aan het signalement.”

Andere tips en informatie is ook welkom. Bellen met de politie kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Informatie anoniem delen is mogelijk via 0800-7000. Tippen en beelden uploaden kan ook online, via dit tipformulier.