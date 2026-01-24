Schoorsteenbrand aan Coehoornsingel snel onder controle: “Bewoners krijgen stookverbod”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Aan de Coehoornsingel in de binnenstad heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed in een woning. Hoewel de schade meeviel, heeft de brandweer de bewoners een stookverbod opgelegd.

De melding kwam rond 20.45 uur binnen, waarna de brandweer uit voorzorg met twee tankautospuiten en een hoogwerker uitrukte. “Bij een incident in de binnenstad sturen we standaard meer materieel vanwege de dichte bebouwing en de risico’s”, legt Geert Anne Mollema van de brandweer uit. “De bewoners sloegen alarm omdat er iets mis leek te gaan met hun open haard. Eenmaal ter plaatse bleek het gelukkig mee te vallen, waardoor een deel van de wagens al snel weer inrukte.”

Stookverbod

De brandweer heeft na een grondige controle geconstateerd dat het schoorsteenkanaal vermoedelijk deels verstopt zit. “We hebben de bewoners een officieel stookverbod gegeven. De open haard mag pas weer aan als het kanaal schoon is gemaakt door een erkende schoorsteenveger.”

Mollema benadrukt het belang van jaarlijks onderhoud: “Zorg dat je één keer per jaar je schoorsteen laat vegen door een erkend bedrijf en bewaar de papieren. Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan heb je voor de verzekering het bewijs dat je er als eigenaar alles aan hebt gedaan om het te voorkomen. Zo voorkom je problemen met de schadeafhandeling.”