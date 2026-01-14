‘Schermloos’ strandt op eerste dag Elfstedentocht ten zuiden van Leeuwarden: “Het ijs is te dik”

Foto: ingezonden

Een flinke tegenvaller voor de vier Groningse vrienden die deze week op een waterfiets de Elfstedentocht afleggen. Op de eerste dag is het kwartet al gestrand net ten zuiden van Leeuwarden.

“We zijn van start gegaan op de Bonkefeart, dwars door Leeuwarden getrapt en via de Harlingervaart bij de Zwette terechtgekomen om richting Sneek te gaan”, vertelt Maarten Aleman. “Maar daar hield het op. Er ligt simpelweg nog te veel ijs.” Toch laten de vier zich niet uit het veld slaan. Na een overnachting bij vrienden in Leeuwarden wagen ze woensdag een nieuwe poging. “We hopen dat de dooi inmiddels voldoende zijn werk heeft gedaan om de weg vrij te maken.”

Gestrand ten zuiden van Leeuwarden. Foto: Maarten Aleman

Contradictie

Het is de tweede kink in de kabel voor de vrienden. Eigenlijk wilden ze maandag al vertrekken, maar toen was er op de startlocatie geen doorkomen aan vanwege het nog aanwezige ijs. Het doel is om de volledige 200 kilometer in maximaal zes dagen af te leggen. Opmerkelijk is hun motivatie: de vrienden voeren actie om mensen te stimuleren hun telefoon vaker weg te leggen.

“Het is een contradictie: we beleven een avontuur en delen dat op sociale media, terwijl we juist het gebruik ervan willen verminderen”, legt Aleman uit. “We willen laten zien hoeveel energie en geluk je haalt uit échte ontmoetingen en buitenavonturen. Sociale media kunnen verslavend werken en zorgen voor polarisatie. Als je schermtijd te hoog is, kun je het idee krijgen dat de wereld alleen maar vreselijk is. Met deze actie willen we laten zien hoeveel moois er te beleven valt; we willen een voorbeeld zijn.”

Geld voor stichting MIND

Met de tocht halen de Groningers geld op voor stichting MIND, een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid. Na afloop wordt ook de waterfiets verkocht voor het goede doel. Van het hele avontuur wordt bovendien een documentaire gemaakt. “Maar omdat de montage, het geluidsdesign en de kleurbewerking veel tijd kosten, zal de film pas op een later moment verschijnen.”

Het is niet de eerste keer dat het viertal de grenzen opzoekt; vorige zomer trokken de vrienden nog op een ’trandem’ (een tandem voor drie of meer personen) door Europa.

Verslaggever Sam Sitepu maakte een reportage over de vrienden: