‘Schermloos’ onthaald in Leeuwarden na volbrengen Elfstedentocht

Foto via Instagram Sybrand Buma

Na acht dagen is het team van ‘Schermloos’ op maandagavond aangekomen bij de Bonkevaart in Leeuwarden. Zij hebben de Elfstedentocht afgelegd op een waterfiets.

Het viertal, bestaand uit Maarten Aleman, Menno Kuipers, Olivier Bruinen en David Witsel, legden de barre tocht af om geld op te halen voor stichting MIND. Dit is een organisatie die zich inzet voor mentale gezondheid.

