‘Schermloos’ hoopt maandagavond Elfstedentocht te volbrengen: “Hel van het Noorden is mentaal erg pittig”

De vier vrienden bij de start in Leeuwarden. Foto: Schermloos / ingezonden

Het is zondag de zwaarste dag die ze tot nu toe voor de kiezen hebben gekregen: de vier Groningse vrienden van ‘Schermloos’ die deze week op een waterfiets de Elfstedentocht afleggen. Maarten Aleman vertelt dat de vier hopen maandagavond de finish in Leeuwarden te bereiken.

Maarten, het is nu zondagavond rond 18.00 uur. Waar bevinden jullie je op dit moment?

“Wij zijn nu op de Dokkumer Ee, vlak voor Bartlehiem. Zojuist zijn we Wijns gepasseerd. Inmiddels is het donker, maar ons doel is om vandaag door te trappen tot we in Dokkum zijn. Daar willen we de nacht doorbrengen. Morgen wacht de laatste etappe, waarbij we rond 19.30 uur hopen te finishen op de Bonkevaart in Leeuwarden. Ik doe dit trouwens niet alleen; ik volbreng deze tocht samen met Menno Kuipers, Olivier Bruinen en David Witsel.”

Het avontuur zou afgelopen maandag al van start gaan, maar de natuur werkte niet mee…

“Dat kun je wel zeggen. Vorige week zondag zaten we nog in winterse omstandigheden en pas in de avonduren sloeg de dooi in. Toen we maandag wilden vertrekken, bleek er nog veel te veel ijs te liggen. Er was geen doorkomen aan. Daarom zijn we uiteindelijk op dinsdag gestart. Door Leeuwarden was het prima te doen, maar ten zuiden van de stad, op de Zwette, moesten we nog flink vechten tegen het ijs.”

Vanaf woensdag kwam de vaart er echt in?

“Klopt. Toen bereikten we Sneek en konden we de eerste stempel laten zetten. Donderdag zijn we tot laat in de avond doorgegaan naar Stavoren. Eigenlijk gaat het de afgelopen dagen fantastisch: vrijdag bereikten we Bolsward en gisteren arriveerden we in Harlingen, de achtste stad op de route. Vandaag zitten we in het noorden van de provincie.”

Het gedeelte dat bekend staat als de ‘Hel van het Noorden’…

“Die benaming is helemaal terecht. Het is vandaag de hele dag mistig; we zien bijna niets. Dit is ook de eerste dag dat we het echt moeilijk hebben. De vermoeidheid slaat toe en mentaal is dit een pittig dagje. Aan de andere kant weten we: als we vanavond Dokkum halen, is het morgen de laatste dag. Dan is het einde in zicht.”

Ondanks de mist krijgen jullie veel steun onderweg…

“Echt fantastisch. Juist vandaag, op een dag dat je bijna geen steden aandoet en de wereld door de mist heel klein is, is het prachtig als er ineens mensen op een bruggetje verschijnen om ons aan te moedigen. We worden toegejuicht en verrast met eten en drinken. De Friezen zijn heel erg begaan met ons avontuur.”

Het doel van ‘Schermloos’ is om het gebruik van sociale media te verminderen. Is het niet dubbel dat jullie juist via die kanalen verslag doen?

“Dat is inderdaad een contradictie. We delen ons avontuur online om juist te laten zien hoe leuk het is om ‘echte’ dingen te ondernemen. We willen laten zien dat je energie en geluk haalt uit fysieke avonturen en echte ontmoetingen. In onze omgeving zien we de verslavende werking van schermen en de polarisatie die dat meebrengt. Als je schermtijd te hoog is, lijkt de wereld soms vreselijk. Wij willen laten zien dat er buiten de smartphone ook heel veel moois te beleven is. We willen een zaadje planten.”

Jullie koppelen de actie aan stichting MIND. Hoe kunnen mensen helpen?

“We worden deze week gevolgd door een content-team dat ons avontuur vastlegt om mensen te inspireren. We hopen dat zij doneren aan stichting MIND, die zich inzet voor de mentale gezondheid. Na afloop verkopen we de waterfiets en ook die opbrengst gaat naar de stichting. Er wordt zelfs een film gemaakt van onze tocht, maar de montage en nabewerking daarvan zal nog wel even duren.”