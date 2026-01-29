RUG krijgt vrijdag 9.000 middelbare scholieren op bezoek

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Meer dan negenduizend middelbare scholieren en hun ouders bezoeken morgen (vrijdag) de Bachelor Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze maken die dag uitgebreid kennis met maximaal vier opleidingen. Daarnaast kunnen aankomende studenten algemene presentaties volgen, informatiemarkten bezoeken, een studiekeuzeworkshop volgen of een stadswandeling maken.

Naast het volgen van een college, praten met studenten, docenten en studieadviseurs, kunnen de scholieren ook een indruk krijgen van de stad Groningen, waar ze straks misschien wel vier of vijf jaar wonen. De algemene presentaties gaan onder meer over het wonen op kamers, studiefinanciering, het studentenleven, de combinatie van studie met topsport en de mogelijkheden om je studie deels in het buitenland te volgen.

Tijdens de open dag is het ook mogelijk een studiekeuzeworkshop te volgen. Wie ben je, wat kun je, wat wil je? En welke studies passen daarbij?