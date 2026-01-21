RUG-faculteit overweegt extra week ‘vakantie’ als bezuiniging

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil een extra ‘onderwijsvrije week’ invoeren. Dat meldt de UKrant woensdagmiddag. Volgens de faculteit gaat de kwaliteit van het onderwijs daardoor waarschijnlijk wel achteruit, maar ziet de maatregel als een goed middel om grotere ingrepen op de begroting te voorkomen.

Het plan houdt in dat een onderwijsperiode wordt ingekort van zeven naar zes weken en docenten leveren deze onderwijsuren in, waarvoor ze dan ook niet betaald krijgen. Volgens het faculteitsbestuur levert dit genoeg besparing op om te voorkomen dat opleidingen of vakken geschrapt moeten worden.

Maar er zijn wel zorgen binnen de faculteitsraad, want ook het faculteitsbestuur erkent dat de kwaliteit van het onderwijs door de maatregel gaat afnemen. Maar volgens de faculteit is het kiezen tussen twee kwaden en is een extra week zonder lessen beter dan bijvoorebeeld het schrappen van vakken. Ook moet de maatregel zorgen voor minder werkdruk bij docenten, want ze mogen de onderwijsvrije week niet compenseren door colleges te verplaatsen naar andere weken. Ze moeten daadwerkelijk onderdelen uit hun vak schrappen.

Daarnaast kunnen docenten makkelijker vakantie nemen in bijvoorbeeld de kerstperiode of tijdens schoolvakanties. Voor studenten betekent de extra ‘onderwijsvrije week’ in theorie geen vakantie: de week is bedoeld om tijd vrij te maken om de leerstof bij te houden, opdrachten te maken of achterstanden weg te werken.

De faculteit wil komend studiejaar beginnen met ‘onderwijsluwe weken’, waarin docenten zelf kunnen kiezen of zij lesgeven. Vanaf het studiejaar 2027/2028 moet de onderwijsvrije week volledig worden ingevoerd.