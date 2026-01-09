RUG blijft komend weekend deels open, gebouwen Hanze en gemeentelijke sportaccommodaties blijven allemaal dicht

Foto: 112 Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze en Sport050 nemen dit weekend en aan het begin van volgende week verschillende maatregelen vanwege gladheid en onzeker openbaar vervoer. De RUG houdt een deel van de gebouwen open, maar de Hanze en de gemeentelijke sportaccommodaties blijven tot maandag dicht.

Vrijdag is alleen de Universiteitsbibliotheek van de RUG open volgens de normale openingstijden, zolang het weer dat toelaat. Eerdere sluiting blijft een mogelijkheid. In het weekend zijn er studieplekken open in de UB, de Medische Bibliotheek en het Duisenberggebouw. Ook het Sportcentrum en het Universiteitsmuseum zijn geopend en geplande activiteiten gaan zoveel mogelijk door. Het crisisteam van de RUG neemt zondag een definitief besluit over het doorgaan van tentamens en over de opening van de gebouwen.

De Hanze houdt deze vrijdag alle gebouwen gesloten. Alleen het Prins Claus Conservatorium en het MRI-centrum in het Wiebenga zijn open. Tentamens en toetsen op locatie gaan niet door en worden verplaatst. Ook zijn alle praktijklessen afgelast, behalve bij Mondzorgkunde. In het weekend zijn op zaterdag 10 januari het Prins Claus Conservatorium, het Lucia Marthas Institute for Performing Arts, het MRI-centrum in het Wiebenga en het Willem-Alexander Sportcentrum open. Zondag is alleen het Prins Claus Conservatorium open. Maandag verwacht de Hanze weer regulier open te kunnen gaan.

Sport050 neemt ook het zekere voor het onzekere en houdt al haar sportaccommodaties het hele weekend gesloten: de ijsbanen in Kardinge, de zwembaden, sporthallen en blaashallen blijven zaterdag en zondag dicht. Als de weersomstandigheden het toelaten, gaan de sportlocaties maandag weer open.