Roosje Klap kwartiermaker cultuur voor Niemeyerfabriek

Foto: Iris Duvekot

Roosje Klap is door de gemeente Groningen benoemd tot kwartiermaker van het cultuurdeel van de Niemeyerfabriek. Zij gaat de komende tijd richting geven aan de ontwikkeling van Thea, het toekomstige culturele hart van het Niemeyerterrein.

De naam Thea verwijst naar Theodora Niemeijer, dochter van Theodorus Niemeijer. Zij was beeldend kunstenaar en naamgever van het Niemeijer Fonds. Thea wordt het onderdeel van het terrein waar kunst, technologie en samenleving samenkomen.

Klap gaat werken aan de inhoudelijke koers, samenwerkingen en eerste proefprojecten. Dit gebeurt in de aanloop naar de start van de bouw van het Niemeyercomplex. Klap blijft daarnaast actief als artistiek en zakelijk directeur van Noorderlicht. Volgens de gemeente zorgt dit voor een directe verbinding tussen Noorderlicht en de ontwikkeling van Thea. In het afgelopen jaar ontwikkelde Klap al twee tentoonstellingen in het Niemeyergebouw: de dertigste editie van de Noorderlicht Biënnale en een tentoonstelling ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van World Press Photo.