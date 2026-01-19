Rondje Stad: de connectie tussen Eurosonic Noorderslag en De Harmonie

In Rondje Stad probeert stadsgids Titus Akkermans de actualiteit met de geschiedenis aan elkaar te verbinden. Akkermans gaat deze editie in op Eurosonic Noorderslag.



Het muziekfestival heeft afgelopen weekend 40.000 bezoekers getrokken en bestaat inmiddels 40 jaar.

Maar volgens Titus is Eurosonic Noorderslag terug te brengen naar iets wat al 200 jaar geleden eigenlijk ontstaan is.

Sociëteitenvereniging De Harmonie

Veel Groningers kennen wel het Harmoniegebouw aan de Kreupelstraat. Deze plek is dagelijks een ruimte geopend waar leden van die bewuste vereniging bij elkaar komen om gezelligheid te proeven. Dat wordt gedaan met biljarten en bridgen. Daarnaast worden er ook lezingen gehouden en worden workshops gegeven.

Maar wat heeft dit te doen met Eurosonic Noorderslag, zou je je kunnen afvragen.

Na de Franse tijd ontstond in 1915 het Koninkrijk der Nederlanden. Het openbare leven vanaf dat moment feitelijk anders ingericht, vertelt Akkermans. Voor die tijd speelde adel en het leger daar een belangrijke rol in, maar dat verschoof naar de burgers. Men begon zich te verenigen.

Verenigde burgerij

En dat verenigen deed men dan met bepaalde doelen. Zo waren er verenigingen die een speciaal etiket hadden. Bijvoorbeeld alleen maar praten over de prinsgezindheid, de koninklijke familie en hoe dat te kunnen koesteren.

Maar je had ook verenigingen met als doel gezelligheid, zoals we nu ook verenigingen hebben. Of het spelen van een kaartspel, of spreekvaardigheid oefenen.

En zo had je dus ook de Harmonie die het bindmiddel muziek had. En die vereniging die ontstond zo ruwweg 1817, 1818. Eerst in een tuin aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Omdat men liever wat dichter bij het centrum wilde zitten, werd in 1891 een prachtige akoestische zaal gebouwd aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat, waar het nu ook gevestigd is.

Van Harmoniegebouw naar Oosterpoort

Het was erg succesvol, maar in de Tweede Wereldoorlog raakte het pand voor een deel in brand. Aangezien er geen middelen waren dit goed te herstellen, werden lapmiddelen gebruikt. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het besluit genomen om het pand op te knappen zodat de RUG zijn faculteit Letteren beter vorm kon geven. De concertzaal moest daarvoor wijken en werd afgebroken. Zonde natuurlijk, want het was een prachtig pand, vergelijkbaar met de Stadsschouwburg.

Er kwam een nieuwe muziektempel aan de Trompsingel. Je weet wel, de Oosterpoort. En daar vind sinds ruim 40 jaar Eurosonic Noorderslag plaats. En zo is de link gelegd van Sociëteitenvereniging De Harmonie in 1818 naar Eurosonic Noorderslag in 2026.

