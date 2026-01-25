RIVM waarschuwt voor smog door fijnstof: “Vanavond verbetering verwacht”

Foto: Rein de Vries

Het RIVM heeft een smogwaarschuwing afgegeven voor de provincie Groningen. Door een aanhoudende oostelijke wind is de concentratie fijnstof in de lucht fors toegenomen, waardoor de luchtkwaliteit momenteel “onvoldoende” tot “slecht” is.”

“De hoge concentraties fijnstof worden momenteel in de gehele noordelijke helft van het land gemeten”, laat het RIVM weten. Het gaat vooral om het gebied ten noorden van de lijn Amsterdam-Arnhem. Groningen en Drenthe waren de eerste provincies waar de waarden zaterdag begonnen op te lopen. De huidige weersomstandigheden werken niet mee: door het rustige winterweer blijft de vervuiling hangen en vindt er nauwelijks verspreiding plaats.

Gezondheidsklachten voorkomen

Een hoge concentratie fijnstof kan leiden tot een afname van de longfunctie en irritatie van de luchtwegen. Vooral mensen met een longaandoening, zoals astma of COPD, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen klachten ervaren. Het RIVM adviseert deze risicogroepen om zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht te vermijden. In overleg met een arts kan het in sommige gevallen nodig zijn om medicatie tijdelijk aan te passen.

Schonere lucht op komst

Hoewel de concentraties de rest van de dag waarschijnlijk hoog blijven, is er verbetering in zicht. “Vanaf ongeveer middernacht draait de wind eerst naar het noordoosten en later naar het noorden”, aldus het RIVM. “Vanaf dat moment wordt de aanvoer van schonere lucht verwacht.”

Bekijk op deze website de luchtkwaliteit.