Rijkswaterstaat zet ijsbrekers in op vaarweg Lemmer-Delfzijl

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft zondag twee ijsbrekers ingezet op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het duo wordt op maandag uitgebreid met een derde ijsbreker, die stand-by komt te liggen in Groningen.

“Het heeft afgelopen nacht flink gevroren”, meldt Rijkswaterstaat. “Op de hoofdvaarweg van Lemmer naar Delfzijl is sprake van ijsvorming. We meten een ijsvloer met een dikte van ongeveer vier centimeter. Om te voorkomen dat dit hinder veroorzaakt voor de scheepvaart, hebben we zondagochtend twee ijsbrekers ingezet. Deze zijn momenteel voornamelijk actief op het Prinses Margrietkanaal in Friesland om de vaargeul bevaarbaar te houden.”

Ook op het Van Starkenborghkanaal is men alert. “Vanaf maandag ligt er een derde ijsbreker stand-by in Groningen. Deze gaat ervoor zorgen dat bij de invallende dooi eventueel loskomend ijs direct kan worden weggebroken.” De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Het is een van de belangrijkste waterwegen van het land; de route verbindt Noord-Duitsland rechtstreeks met de havens van Amsterdam en Rotterdam.