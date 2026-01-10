Rijkswaterstaat stelt koudeprotocol in vanwege strenge vorst

Foto: Jesse Weijn

Rijkswaterstaat stelt vanaf zaterdagavond een koudeprotocol in. Aanleiding zijn de lage temperaturen die dit weekend worden verwacht: in de nacht naar zondag is er kans op strenge vorst.

Het koudeprotocol wordt vanaf 18.00 uur van kracht. Behalve voor Groningen geldt de maatregel voor alle provincies. “We doen dit om weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, direct te kunnen helpen”, laat Rijkswaterstaat weten. “Mocht een voertuig stranden, dan brengt een bergingsbedrijf de inzittenden direct naar een veilige en verwarmde locatie, zoals een tankstation. Het is onwenselijk dat weggebruikers bij deze extreme kou langdurig op een berger moeten wachten.”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis beleven we dit weekend waarschijnlijk de koudste nacht van deze winter: in de nacht naar zondag komt de minimumtemperatuur tussen de -12 en -15 graden te liggen. Zondag overdag vriest het zo’n drie tot vijf graden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid op pad te gaan. Het is verstandig om eten en drinken mee te nemen, evenals een deken of warme jas. Het koudeprotocol blijft van kracht tot aanstaande maandagochtend.

Naast het koudeprotocol kent Rijkswaterstaat ook een hitteprotocol. De afgelopen jaren was dit meerdere keren van kracht tijdens tropische dagen. In die gevallen worden gestrande automobilisten zo snel mogelijk naar een plek met schaduw en water gebracht.