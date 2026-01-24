Rijkswaterstaat: “Meerdere incidenten door gladheid, ga niet de weg op”

Foto: Jeroen - twitter.com/WIS_JeroenB/

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten in Groningen zaterdagmiddag om niet de weg op te gaan. Door ijzel en temperaturen onder nul is het wegdek verraderlijk glad, wat al heeft geleid tot meerdere ongelukken.

“We zien dat er in de hele provincie incidenten ontstaan door de gladheid”, laat Rijkswaterstaat weten. Dit gebeurt met name op de hoofdwegen. Op de A7 bij Sappemeer belandde een voertuig in de vangrail en kwamen een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Ook op de N33 gebeurden verschillende aanrijdingen. “Het advies luidt: Ga niet de weg, indien mogelijk.”

Rond 16.15 uur werd op het KNMI-station in Eelde nog altijd een temperatuur van -1,0 graad gemeten. Omdat de temperatuur van het wegdek in de stad en het oosten van de provincie ook nog steeds onder het vriespunt ligt, zorgt de neerslag, die in de middag viel, voor een ijslaag op de weg.

Strooiwagens

Rijkswaterstaat is met man en macht bezig om de gladheid te bestrijden. Een tiental strooiwagens is momenteel ingezet om de belangrijkste wegen begaanbaar te houden. Vanwege de situatie heeft het KNMI ‘code oranje’ afgegeven.