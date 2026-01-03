Rijkswaterstaat: kans op gevaarlijke rijomstandigheden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om hun rijgedrag aan te passen vanwege de gladheid door sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gladheid in de noordelijke provincies.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om voldoende afstand te houden en niet te veel te wisselen van rijstrook.

Daarnaast is het verzoek om goed voorbereid op pad te gaan. “We adviseren weggebruikers om de weers- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden”, zegt Rijkswaterstaat.

De afgelopen dagen is er uitgebreid gestrooid op wegen en fietspaden, maar door opvriezing van natte wegdelen kan het toch nog verraderlijk glad worden. Vooral in de avond, nacht en ochtend is die kans het grootst.

De waarschuwing voor gladheid door het KNMI geldt tot en met maandagochtend 9.00 uur.