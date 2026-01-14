Renovatie twee gebouwen Nassauschool kost 8,5 miljoen

De gemeente trekt 8,5 miljoen euro uit voor de renovatie van twee locaties van de Nassauschool.

De twee gebouwen van de school aan de Nassaulaan en de Graaf Adolfstraat zijn bijna honderd jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige eisen. De panden worden gerenoveerd en kunnen dan weer veertig jaar mee.

Het gebouw aan de Graaf Adolfstraat is een gemeentelijk monument, ontwerpen door Siebe Jan Bouma. Het pand gaat weer bestemd worden voor de onderbouw. De school aan de Nassaulaan wordt gebruikt door de bovenbouw. De Nassauschool telt in totaal zo’n 430 leerlingen die voornamelijk uit de Oranjewijk, Schilderswijk, Paddepoel en de binnenstad komen.

Het geld wordt gebruikt voor herstel van de oorspronkelijke architectuur, het vervangen en moderniseren van installaties, het verbeteren van de klimaatbeheersing, de herindeling van lokalen en energiezuinige oplossingen. De panden worden ook gasloos en de schoolpleinen worden groener.

Voor de renovatie moeten de onderwijzers en kinderen tijdelijk naar een pand aan de Graaf Adolfstraat 73. De renovatie begint begin volgend jaar. De ingebruikname is naar verwachting in de eerste helft van 2028.