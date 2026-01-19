Regionale omroepen vieren 80 jaar samenwerking met gezamenlijke radio-uitzending

Het Prinsenhof in de jaren '60 - Foto: A. J. van der Wal via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De regionale omroepen van Groningen, Friesland en Drenthe staan dit jaar stil bij een bijzonder jubileum. Tachtig jaar geleden begon hun gezamenlijke geschiedenis bij de toenmalige Regionale Omroep Noord (RON).

De RON werd 1946 opgericht werd door Jan Posthumus en Gijs Stappershoef en maakte programma’s voor Friesland, Groningen en Drenthe. Daar kwam vanaf 1959 ook Overijssel bij (de Regionale Omroep Noord en Oost ofwel RONO). Vanaf 1965 was het ook de regionale omroep voor Gelderland. In 1977 werd de RONO in drie regionale omroepen gesplitst: Radio Fryslân (voor Friesland), Radio Noord (voor Groningen en Drenthe) en Radio Oost (voor Gelderland en Overijssel). Uit Radio Noord volgde in 1989 een afsplitsing voor de provincie Drenthe naar de zender Radio Drenthe.

RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe vieren dit jubileum onder de naam ‘Samen 80’. Deze maandag is er een gezamenlijke radio-uitzending met dezelfde naam: het programma Samen 80 is van 13.00 tot 18.00 uur tegelijk te horen en te zien bij alle drie de omroepen. De uitzending is te volgen via radio, televisie, de websites en de apps van de omroepen. Het gaat om een visual radioprogramma, waarbij beeld en geluid worden gecombineerd.

Samen 80 wordt uitgezonden vanuit de oude radiostudio van de Regionale Omroep Noord aan het Prinsenhof. De presentatie is in handen van Wim Boer, Karel Oosterhuis en Diana de Groot. In het programma is muziek te horen uit Groningen, Friesland en Drenthe. Elk half uur is er regionaal nieuws, verzorgd door de redacties van de drie omroepen. Ook zijn verslaggevers in alle drie de provincies op pad.