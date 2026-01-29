Rechter schorst kap van monumentale bomen in Stadshavens

Bron: OOG

De rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag besloten dat negen (potentieel) monumentale bomen in het ‘deelgebied Noordwest’ van Stadshavens voorlopig niet gekapt mogen worden.

Het gaat om twee bomen met een potentieel monumentale status en zeven bomen met een monumentale status, gelegen bij het Balkgat naast het voormalige Betonbos. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die op 13 november 2025 door het college van burgemeester en wethouders was verleend.

Volgens de voorzieningenrechter is het besluit onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd. De belangenafweging tussen het behoud van de bomen en de bouw van nieuwe woningen is onduidelijk. Omdat het kappen van de bomen een onomkeerbare ingreep is, weegt het belang van de omwonenden in deze voorlopige fase zwaarder.

De voorlopige schorsing geldt tot zes weken nadat het college een besluit op het bezwaar van de omwonenden heeft genomen. In deze periode mogen de negen bomen niet worden gekapt. De rechter benadrukt dat deze schorsing een voorlopig karakter heeft en doet dus geen uitspraak over het uiteindelijke bodemgeschil.