Ranomi Kromowidjojo opgenomen in internationale Hall of Fame voor zwemmers

Foto: Gemeente Groningen

De Groningse oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo wordt in mei van dit jaar toegevoegd aan de International Swimming Hall of Fame (ISHOF), één van de hoogste onderscheidingen in de zwemsport.

De ISHOF is bedoeld voor zwemmers met bijzondere prestaties op het hoogste niveau: olympische titels, wereldrecords en internationale medailles. Kromowidjojo voldoet ruimschoots aan die criteria, aldus de Nederlandse zwembond (KNZB): “Kromowidjojo heeft met haar carrière laten zien dat ze deze internationale erkenning meer dan verdient.”

Erelijst om u tegen te zeggen

Kromowidjojo komt uit Sauwerd, maar werd groot bij de Groningse zwemvereniging Trivia, waar ze op haar tiende haar eerste Nederlandse record zwom. In het Helperbad werd daarom in **2022** het wedstrijdbad naar Kromowidjojo vernoemd. In 2008 verkaste Kromowidjojo naar het Eindhovense PSV. Als 15-jarige werd ze voor het eerst Europees kampioen met het estafetteteam, gevolgd door een lange erelijst met onder meer 17 wereldtitels en 24 Europese titels.

Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 won Kromowidjojo goud op de 50 en 100 meter vrije slag. Daarmee was zij pas de derde zwemster in de Olympische geschiedenis die deze sprintdubbel behaalde. In 2008 pakte ze al olympisch goud met de vrouwenestafette op de 4×100 meter vrije slag tijdens de Spelen van Beijing. In Londen won zij ook zilver met de estafetteploeg.

In 2022 kondigde Kromowidjojo aan te stoppen met zwemmen. Na haar actieve carrière bleef Kromowidjojo betrokken bij de sport. Ze werkt bij BrabantSport, waar zij topsporters en talenten begeleidt en haar ervaring deelt. Daarnaast is zij actief binnen World Aquatics, onder meer als Honorary Member van de Athletes Committee en als ambassadeur van de zwemsport. Tijdens de komende Winterspelen is Kromowidjojo aanwezig in het Staatsloterij TeamNL Huis als expert namens Eurosport en HBO Max.

Samen met haar man naar Florida

Kromowidjojo hoeft niet alleen naar Fort Lauderdale in het Amerikaanse Florida voor de inhuldiging. Ook Ferry Weertman, de man van Kromowidjojo, is opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Hij won in 2016 olympisch goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen in Rio de Janeiro.

Met de opname van Kromowidjojo en Weertman telt Nederland nu zeven zwemmers in het selecte gezelschap van de ISHOF. Eerder kregen onder anderen Maarten van der Weijden, Monique Wildschut, Irene van der Laan en Judith van Berkel deze erkenning.