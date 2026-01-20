Radio en televisie van OOG ruim anderhalf uur uit de lucht door stroomstoring

Wie dinsdagochtend naar de Ochtendshow van OOG wilde luisteren, hoorde zeer waarschijnlijk zo’n anderhalf uur niets. Ook de televisiezender van OOG was niet te ontvangen als gevolg van een stroomstoring in het pand van de lokale omroep.

Door de stroomstoring viel niet alleen het normale radio- en televisiesignaal weg: ook de backups konden door de storing niet worden ingestart. Daardoor bleef het stil op de radio, was op digitale televisie geen signaal en zagen kijkers van de online stream slechts gekleurde balken. Ook vrijwilligers en werknemers van de zender konden niets beginnen zonder werkende computers en internet.

De storing begon rond 06.45 uur en duurde ruim anderhalf uur. Kort na 08.30 werd de storing door monteurs verholpen en startte de uitzending van zowel de radio als de kabelkrant op televisie weer op.