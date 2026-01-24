Radeloze bewoner Mauritsstraat gooit piepende rookmelder bij afvalcontainer

Wat doe je met een rookmelder die maar blijft piepen en met geen mogelijkheid stil te krijgen is? Een bewoner van de Mauritsstraat wist het zaterdagmiddag even niet meer en besloot het apparaat simpelweg maar weg te gooien bij de afvalcontainer.

De politie rukte zaterdagmiddag uit naar de straat na een melding over een afgaand alarm in een van de woningen. “Toen we ter plaatse kwamen, bleek de boosdoener al buiten te liggen”, schrijft de politie op sociale media. “De bewoner was het gepiep zo zat, dat hij de melder maar naar buiten had gewerkt. Hij wist niet hoe hij het apparaat op een andere manier uit moest krijgen.”

Hoe krijg je hem wél stil? Om een rookmelder uit te schakelen bij een vals alarm, wanneer er geen rook of brand is, is het meestal voldoende om de batterij te verwijderen. Ook beschikken veel melders over een pauzeknop: door de testknop een paar seconden ingedrukt te houden, wordt het alarm vaak tien minuten gepauzeerd. De actie zorgde bij de agenten in ieder geval voor enige hilariteit. Het is onbekend of de agenten uitgelegd hebben hoe het apparaat gereset moet worden.

Sinds 1 juli 2022 is het in ons land op elke verdieping van een woning verplicht om minimaal één rookmelder te hebben. De brandweer adviseert voor optimale veiligheid om ze ook in slaapkamers en ruimtes met apparatuur zoals wasdrogers te plaatsen.