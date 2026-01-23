Raadsfracties roepen op: ‘Bereid Groningen voor op extreme regenval’

Foto: Vlad Chețan via Pexels

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren willen weten hoe goed Groningen is voorbereid op extreme regenval. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn veel gemeenten in Nederland nog niet klaar voor hevige regenbuien en juist in Groningen zijn drie wijken die het zwaar kunnen krijgen door extreme regenval.

Zware regenbuien komen door klimaatverandering waarschijnlijk steeds vaker voor. Dit kan leiden tot problemen zoals stroomuitval, het sluiten van de eerste hulp in ziekenhuizen of het ontruimen van woningen.

Volgens de vier fracties doet de gemeente al veel om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Zo zijn er straten en pleinen vergroend, worden regentonnen gesponsord, wadi’s aangelegd en riolen ontkoppeld. Ook nieuwe wijken zoals Meerstad, Suikerzijde en Stadshavens krijgen aandacht om risico’s te beperken.

Toch willen de fracties weten of dit genoeg is. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn er drie wijken in Stad waar tegelijk meer dan de helft van de woningen van voor 1944 zijn en worden bewoond door de armste mensen. Tegelijk liggen deze wijken zowel hoog als laag, op flanken of onderaan stuwwallen. Afstromend regenwater is hier een extra risicofactor. De partijen zijn benieuwd of de gemeente op de hoogte is welke wijken dit zijn en hoe het ervoor staat met de afvoer van regenwater in deze buurten.

Ook bedrijventerreinen zijn belangrijk. Op plekken zoals Zuid-Oost zijn al maatregelen genomen om schade door regen te verminderen. De raadsleden willen weten of meer maatregelen nodig zijn om belangrijke gebouwen en infrastructuur te beschermen, zoals hoogspanningsstations en distributiecentra. Daarnaast vragen de fracties naar nieuwe wijken. Ze willen dat groen en water vanaf het begin worden aangelegd. Dit heet groen-blauwe infrastructuur en helpt om regenwater op te vangen, de wijk koel te houden en de leefomgeving mooier te maken. De raadsleden vragen ook of het Rijk meebetaalt aan deze maatregelen.

Tot slot willen de raadsleden dat de gemeente informatie over waterstanden beter deelt met waterschappen en andere belangrijke organisaties. Zo kunnen problemen sneller worden voorkomen.