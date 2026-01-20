Raad van State staat nachtvluchten op Eelde voorlopig toe

Foto via Groningen Airport Eelde

De Raad van State heeft een verzoek afgewezen om het nieuwe luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde tijdelijk te stoppen. Een omwonende probeerde met de zaak, een aanvraag voor het opleggen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’, de ruimere openingstijden van de luchthaven voorlopig aan banden te leggen.

Dankzij het nieuwe luchthavenbesluit mag de luchthaven sinds 1 november in de ochtend een half uur eerder open (6.00 uur) en in de avond mag de luchthaven een uur langer open blijven (00.00 uur). Een omwonende van de luchthaven vroeg de Raad van State om het besluit te schorsen totdat er een definitieve uitspraak is in een bodemprocedure tegen de Staat. Die vreest meer geluidsoverlast en verstoring van de nachtrust en gezondheid van zijn gezin.

Maar de voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. Voor de verruiming in de vroege ochtend ziet de rechter geen spoed. Volgens de minister en de luchthaven wordt deze extra openingstijd dit kalenderjaar nog niet gebruikt, door een tekort aan capaciteit bij Luchtverkeersleiding Nederland. Voor de verruiming in de avond is wel gekeken naar de belangen van de omwonende, maar de rechter stelt dat de gevolgen beperkt zijn. Het gaat om maximaal driehonderd extra vliegbewegingen per jaar van vooral vakantievluchten in de zomer. Volgens de luchthaven komt dit neer op ongeveer twee extra vluchten per week.

Wel benadrukt de Raad van State dat de vluchten binnen de bestaande geluidsruimte moeten blijven. Vluchten na 23.00 uur tellen daarbij tien keer zwaarder mee dan vluchten overdag. Zolang dat zo blijft, vindt de rechter dat het belang van de omwonende nu niet zwaarder weegt dan het belang van de luchthaven om direct te stoppen met de nachtvluchten. De extra openingstijd in de avond geeft de luchthaven meer flexibiliteit in de planning en maakt haar aantrekkelijker voor luchtvaartmaatschappijen. Maar als blijkt dat er in de praktijk meer vluchten plaatsvinden dan nu verwacht, kan de omwonende later opnieuw een verzoek indienen. In de tussentijd wordt er verder gewerkt aan de inhoudelijke behandeling van de bodemprocedure van de omwonende tegen het luchthavenbesluit.