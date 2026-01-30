Qbuzz zet tijdelijk weer dieselbussen in door laadproblemen elektrische bussen

Bussen van Qbuzz staan op de stalling te wachten. Foto: Michel Eising

Het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe kampt al weken met uitval en vertragingen. Er zijn problemen met het opladen van elektrische bussen in Stad, stelt busvervoerder Qbuzz aan RTV Noord. Daarom rijden er tijdelijk weer dieselbussen in de provincie.

Al een aantal dagen komen bussen te laat of rijden helemaal niet, vooral in de stad. Winterweer speelt mee, maar is volgens Qbuzz niet de hoofdreden van de problemen. Volgens de vervoerder is het aantal oplaadpunten niet meegegroeid met de uitbreiding van het aantal elektrische bussen in de afgelopen jaren. Bovendien werken de bestaande laadpunten niet stabiel. Daardoor moeten bussen vaker opladen en zijn ze minder inzetbaar voor de dienstregeling.

Tot de opening van het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation, eind juni, moeten de bussen laden bij de stalling aan de Peizerweg. Juist daar is een tekort aan laadcapaciteit, aldus Qbuzz. Helemaal omdat het winterweer opladen lastiger maakt. Wanneer de problemen met de oplaadpunten zijn opgelost, is nog niet duidelijk. Qbuzz is daarbij afhankelijk van de leverancier van de laadinstallaties.

Daarom heeft het OV Bureau Groningen Drenthe nu toestemming gegeven aan Qbuzz om tijdelijk weer dieselbussen in te zetten. Dat is volgens het OV-bureau beter dan ritten laten uitvallen. Tot de problemen met het opladen van de bussen is opgelost, blijven elektrische en dieselbussen door elkaar rijden in Stad.