Qbuzz verwacht zaterdagochtend weer bussen te laten rijden in Groningen

Foto: Andor Heij

Na een vrijdag zonder lijnbussen van Qbuzz op de weg vanwege het winterse weer, verwacht de vervoerder komende zaterdagochtend weer te kunnen rijden volgens de dienstregeling.

Dat laat Qbuzz aan het einde van vrijdagmiddag weten. De busvervoerder in onze regio houdt daarbij wel een slag om de arm en reizigers krijgen dan ook opnieuw het advies om, kort voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

“We houden de lokale weersituatie en wegcondities in ons vervoersgebied nauwlettend in de gaten om steeds opnieuw te bepalen of we verantwoord en veilig kunnen rijden”, aldus woordvoerder Francesca Kirby-Petruccio van Qbuzz. “Dat doen we op basis van de ervaringen van onze chauffeurs en de bevindingen uit inspectieritten. De veiligheid van onze medewerkers en reizigers staat voorop.”

Qbuzz dacht vrijdagochtend nog op enig moment uit te kunnen rijden, maar besloot kort na 10.00 uur een streep te zetten door het busvervoer in de provincie. De kans bestond nog dat Qbuzz vrijdagavond een aantal bussen op pad zou sturen. Maar rond 16.00 werd, na een aantal testritten, besloten om vrijdag niet meer uit te rijden.