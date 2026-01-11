Qbuzz: “Maandag tot 12.00 uur geen bussen”

Bussen van Qbuzz staan op de stalling te wachten. Foto: Michel Eising

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz rijden maandagochtend in ieder geval tot 12.00 uur niet. Reden is de waarschuwing voor ijzel die in de nacht naar maandag en maandagochtend voor grote gladheid kan zorgen.

“Komende nacht wordt er ijzel verwacht”, laat Arjan van Dijk van Qbuzz weten. “Het KNMI heeft code oranje afgegeven tot maandagochtend 10.00 uur. Voor de veiligheid van onze reizigers en chauffeurs rijden we niet uit tot ten minste 12.00 uur. Om 10.00 uur bekijken we of we om 12.00 uur de dienstregeling verantwoord kunnen opstarten.” Reizigers wordt geadviseerd om de website van Qbuzz en de diverse reisplanners te raadplegen voor de actuele stand van zaken.

De NS heeft laten weten maandag volgens een aangepaste winterdienstregeling te rijden. Hierdoor rijden er op verschillende trajecten minder treinen. Zo worden er tijdens de spits minder treinen ingezet op het traject tussen Groningen en Assen.