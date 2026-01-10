Qbuzz hervat dienstregeling vanaf 15.00 uur: “Rekening houden met vertraging”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Vervoersbedrijf Qbuzz hervat vanaf 15.00 uur de dienstregeling. Wel waarschuwt het bedrijf dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen.

“Wat we zien, is dat op dit moment de wegcondities veilig genoeg zijn om het busvervoer geleidelijk te hervatten”, vertelt woordvoerder Arjan van Dijk. “Bij het opstarten van de dienstregeling moeten reizigers er wel rekening mee houden dat er gedurende de rest van de dag nog vertragingen en verstoringen kunnen optreden. Chauffeurs passen hun snelheid aan op plekken waar dit nodig is om de veiligheid te waarborgen.”

In Drenthe is de dienstregeling in de loop van de ochtend al opgestart. De verwachting voor zondag is dat er vanaf de ochtend volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. “Mocht gedurende de dag blijken dat de weersomstandigheden en wegcondities verslechteren, dan geven we een nieuwe update.” Het bedrijf adviseert reizigers om voor vertrek de app of de website te controleren voor de meest actuele reisinformatie.