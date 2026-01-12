Qbuzz herstart busdienstregeling na gladheid, gehele maandag nog vertragingen en verstoringen mogelijk

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz sinds het maandagmiddaguur weer onderweg in Groningen en Drenthe. De vervoerder besloot zondag om maandagochtend geen lijnbussen op pad te sturen vanwege de KNMI-waarschuwing voor ijzel.

“Met het hervatten van de dienstregeling vanaf 12.00 uur proberen wij reizigers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun reis”, besluit Qbuzz. “Chauffeurs rijden aangepast waar dat nodig is om de veiligheid te waarborgen. Bedankt voor jullie geduld en begrip.”

Hoewel de bussen weer op pad zijn, verwacht Qbuzz nog wel gevolgen van de late herstart gedurende de rest van deze maandag. Reizigers moeten daarom rekening blijven houden met vertragingen en verstoringen kunnen optreden.