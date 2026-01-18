PVV eist hardere aanpak overlastgevende jongeren; college focust op de-escalatie

Foto: Rieks Oijnhausen

Een YouTube-video van politievlogger Jan-Willem was afgelopen woensdag aanleiding voor een pittig debat in de Groningse raad. Waar de PVV in de beelden het bewijs ziet van een “gezagscrisis” en pleit voor een hardere aanpak van specifieke groepen jongeren, prees de PvdA juist het de-escalerende optreden van de politie.

In de bewuste vlog is te zien hoe de politie tijdens de afgelopen kerstmarkt optreedt tegen een groep jongeren die overlast veroorzaakt achter het reuzenrad op de Grote Markt. Agenten krijgen te maken met provocerend gedrag en scheldwoorden, wat uiteindelijk leidde tot een evenementenverbod voor de betrokkenen.

Twee verschillende werelden

Kelly Blauw (PVV) uitte haar ernstige zorgen: “Agenten staan soms met de rug tegen de muur. Ze komen in oeverloze discussies terecht terwijl ze worden geterroriseerd door bepaalde groepen die ook in de wijken voor overlast zorgen. We hebben te maken met een gezagscrisis.” Volgens de PVV is Nederland te laf voor dit gedrag en moet de burgemeester in Den Haag pleiten voor ruimere wettelijke kaders om agenten beter te beschermen.

Joren van Veen (PvdA) zette daar een totaal andere interpretatie tegenover: “Ik betwijfel of we wel naar hetzelfde filmpje hebben gekeken. Ik zie juist een voorbeeld van een professionele politieagent die met gezag, duidelijkheid en coulance de situatie niet laat escaleren. Dat is precies hoe het systeem hoort te werken: boa’s, politie en exploitanten die korte lijntjes hebben en het probleem direct oplossen.”

Culturele achtergrond

De PVV vroeg het college expliciet of “cultureel-religieuze opvattingen” een rol spelen bij de overlast door bepaalde groepen jongeren. Blauw: “Het probleem feitelijk benoemen en erkennen om wie het gaat, is het begin van de oplossing. Sommigen willen klaarblijkelijk in hun fantasy-wereld blijven zitten.”

Wethouder Manouska Molema, die de afwezige burgemeester verving, wees die suggestie van de hand. “Bij overlast is de aard van het gedrag leidend, niet de afkomst van de overlastgever. We hebben voor verschillende doelgroepen verschillende aanpakken. Zo zetten we in op straatcoaches om ordeverstoringen in de kiem te smoren door juist het contact te zoeken.”

Onacceptabel geweld

Hoewel de wethouder de specifieke duiding van de PVV niet overnam, was ze wel klip-en-klaar over de veiligheid van hulpverleners in het algemeen. “Agenten en andere hulpverleners in Groningen zijn helaas regelmatig slachtoffer van agressie. Laat daar geen misverstand over bestaan: dat is volstrekt onacceptabel. We schromen dan ook niet om bestuurlijke maatregelen op te leggen, zoals gebiedsverboden of verblijfsontzeggingen.”

De PVV toonde zich ontevreden met de beantwoording en noemde het een “algemeen antwoord” waar de fractie weinig mee kon.