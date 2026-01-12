PVV bezorgd over komst islamitische basisschool: ‘Kritisch college, verschuil je niet achter Den Haag’

Foto via Google Maps - Streetview

De PVV-fractie in de Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over segregatie, integratie en leefbaarheid in de stad door de komst islamitische basisschool Al Kitaab aan de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn. De gemeente Groningen sprak zich eerder uit tegen de school, maar volgens de PVV heeft het college juridische mogelijkheden tegen het besluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) niet genoeg gebruikt.

Het ministerie besloot in maart dat islamitische basisschool Al Kitaab zich mag vestigen in Groningen. Daarmee ging het ministerie voorbij aan eerder verzet van het gemeentebestuur. De gemeente had eerder bezwaar gemaakt en zorgen geuit over mogelijke gevolgen voor bestaande scholen en sociale inclusie. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) stelde eind 2024 nog dat de nieuwe school mogelijk zorgt voor verdeeldheid in het onderwijs en extra druk legt op kleinere scholen in de noordelijke stadswijken.

De PVV vindt daarom dat het college zich nu niet mag neerleggen bij het besluit van het ministerie. De fractie stelt dat de zorgen over integratie en sociale cohesie blijven bestaan, ook nu de school er komt. Fractievoorzitter Kelly Blauw benadrukt dat religie op zichzelf niet het probleem is, maar dat islamitisch onderwijs in de praktijk vaak leidt tot gescheiden leefwerelden. Kinderen zouden daardoor minder in contact komen met Nederlandse kernwaarden: “Juist vrijheid, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en kritisch denken moeten centraal staan. Dat vraagt om extra alertheid.”

De fractie vraagt het college onder meer waarom juridische mogelijkheden tegen het besluit van de minister niet sterker zijn gebruikt. Ook wil de PVV weten welke concrete maatregelen het college gaat nemen om segregatie te beperken nu de school er toch komt. Daarbij verwijst de partij naar ervaringen elders in Nederland.

Daarnaast vraagt de PVV om duidelijke garanties dat er geen sprake zal zijn van indoctrinatie of anti-democratische ideeën op de school. Volgens de fractie is extra alertheid nodig om te zorgen dat leerlingen goed worden voorbereid op deelname aan de Nederlandse samenleving. Daarom wil de fractie dat het college streng toezicht houdt op de personeelswerving en de financiering van de school. Daarmee wil de fractie voorkomen dat er sprake is van buitenlandse of ideologische beïnvloeding.

Verder vraagt de PVV aandacht voor de wijk Corpus den Hoorn, waar de school zich wil vestigen. De partij vreest dat bewoners zich minder thuis gaan voelen en dat de sociale samenhang onder druk komt te staan.