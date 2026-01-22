PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over nieuwe wijk Reitdiepswaard

Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet: ‘Portland'. Bron: gemeente Groningen

De raadsfracties van PvdA en GroenLinks vragen het college om opheldering over de voortgang van de nieuwe wijk Reitdiepswaard. Het gebied langs het Reitdiep moet de komende jaren 2300 woningen krijgen, met ruimte voor voorzieningen, bedrijven en groen.

De buurt Reitdiepswaard (voorheen de Reitdiepzone) is het gebied tussen de Friesestraatweg, de spoorlijn Groningen – Delfzijl en de westelijke ringweg, en het Reitdiep. Hoewel enkele projecten inmiddels zijn gerealiseerd, zoals The Yard, Crossroads en het Woldring-gebouw, zien de partijen PvdA en GroenLinks duidelijk dat het gebied nog verre van af is. Het gebied staat volgens de partijen nog vol met lege kavels en oude gebouwen. Dit zou volgens hen niet passen bij de ambities van het gemeentebestuur.

Openbaar karakter

In de Structuurvisie Reitdiepszone is vastgelegd dat de wijk een groen en openbaar karakter moet krijgen, met ruimte voor wandelen, fietsen en ontmoeting langs het water. Door de smalle ligging van het gebied is die openbare ruimte volgens de plannen cruciaal. De PvdA en GroenLinks zien dat de ontwikkeling van de openbare ruimte beperkt is: de eigenaar van het Woldring-gebouw plaatste een heg langs de kade, waardoor toegang tot het water wordt geblokkeerd. Daarnaast is op andere kavels nog nauwelijks groen of openbare ruimte gerealiseerd.

Ook het aanbod van voorzieningen en commerciële functies komt volgens de partijen nauwelijks van de grond. Recent verlieten de bedrijven van brouwerij van Baxbier en Ukraine Food het gebied.

Vragen aan college

De fracties willen van het college weten hoe het de voortgang van de gebiedsontwikkeling beoordeelt in verhouding tot haar eigen ambities. Ook vragen zij zich af hoe het college ervoor zorgt dat de wijk een mix wordt van mensen met verschillende leeftijden, inkomens en achtergronden. Tot slot vragen PvdA en GroenLinks welke middelen het college bereid is in te zetten om de komst van voorzieningen en openbare ruimte af te dwingen, waarbij zij ook onteigening niet uitsluiten.