Provincie ziet geen rol bij behoud ‘Kabouterhuisjes’ in De Hoogte

Foto: Andor Heij

De provincie Groningen grijpt niet in bij de mogelijke sloop van de zogeheten kabouterhuisjes in de stad Groningen. Volgens het provinciebestuur heeft het geen bevoegdheid bij het aanwijzen van karakteristieke panden en wil het besluitvormingsproces van de gemeente niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP-fractie over het behoud en de renovatie van achttien woningen. De vragen gingen over plannen van woningcorporatie De Huismeesters om de achttien woningen aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan te slopen. De woningcorporatie wilde aanvankelijk deze woningen slopen en ze vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere huisjes. Bewoners lieten weten hier niet blij mee te zijn. Ook de erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cypersgenootschap trokken aan de bel.

Volgens de provincie verplicht een eerder aangenomen motie over het in kaart brengen en beschermen van karakteristieke panden in de hele provincie de gedeputeerden niet tot behoud van deze woningen. De daadwerkelijke aanwijzing van zulke panden is een taak van gemeenten, aldus het pronvinciebestuur. De gemeente Groningen heeft de kabouterhuisjes niet aangewezen als karakteristiek. De provincie zegt vertrouwen te hebben in deze afweging. Ook geeft de provincie aan dat een erfgoedstatus sloop niet volledig verbiedt. Zo’n status dwingt wel tot een zorgvuldige afweging, maar sluit sloop niet uit.

Het college staat wel open voor een gesprek met organisaties zoals Erfgoedvereniging Heemschut over erfgoedbehoud. Tegelijk blijft het college bij het standpunt dat de gemeente Groningen een onderbouwde keuze heeft gemaakt en dat de provincie daarom geen verdere rol ziet. Daarom schuift de provincie ook niet aan bij bewonersbijeenkomsten over renovatie of sloop-nieuwbouw.

Of de sloop van de zogenaamde ‘Kabouterhuisjes’ doorgaat, is nog niet duidelijk. Na alle commotie legde De Huismeesters de sloopplannen tijdelijk in de ijskast, om opnieuw in gesprek te gaan met bewoners en gemeente over de plannen. Daarbij ligt, zo stelden de bewoners eind november, ook renovatie weer op tafel.