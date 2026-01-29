Provincie komt met subsidie voor wolfwerende rasters

Foto Gary Kramer, wikipedia

De provincie heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om veehouders in gemeente en provincie te helpen om hun dieren beter te beschermen tegen wolven. Schapen- en geitenhouders kunnen eind januari de subsidie aanvragen voor zogenoemde ‘wolfwerende rasters.’

Met speciale wolfwerende rasters wordt het voor de dieren lastiger om bij schapen en geiten te komen. Wolven eten vooral wilde dieren, maar kunnen ook vee aanvallen. Gewone afrasteringen bieden daarbij vaak te weinig bescherming.

Nieuwe regeling

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke schapen- en geitenhouders in de provincie. Een gratis advies van een wolvenconsulent is verplicht. Deze consulent helpt bij het kiezen van een geschikt raster en controleert of het correct wordt geplaatst.

De subsidie bedraagt minimaal 570 euro en kan oplopen tot 30.000 euro per aanvrager, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de afrastering.

Wolf wordt vaker gezien

De regeling komt in een periode waarin de wolf hier steeds vaker wordt gezien. Afgelopen week ging een video rond van een wolf die over een verlaten golfbaan in Glimmen rende. Ook in de omgeving van Haren zijn wolven gesignaleerd.

Volgens bewoners horen de dieren inmiddels bij de natuur, maar groeit ook de behoefte aan duidelijke informatie en bescherming. De provincie zegt dat de wolf hier nog geen vast leefgebied heeft.