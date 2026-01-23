Provincie heeft bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar voor nieuwe ideeën om lokaal en duurzaam voedsel te maken

Kerspruimen in bloei in het voedselbos. Foto: eigen foto

Ondernemers in Groningen kunnen de komende drie jaar geld krijgen voor nieuwe ideeën om lokaal en duurzaam voedsel te maken. Het doel is dat de provincie een goed systeem krijgt om voedsel te produceren dat ook in de toekomst werkt.

Er zijn twee soorten subsidie voor kleine en middelgrote bedrijven. De eerste regeling heet Innovatie Oogst van Groningen. Hier kunnen bedrijven nieuwe ideeën uitproberen en kleine proefprojecten doen. Zo kunnen ze nieuwe producten maken en samenwerken met andere bedrijven. De tweede regeling heet Validatie Oogst van Groningen. Samenwerkende bedrijven kunnen hier hun ideeën testen. Ze kijken bijvoorbeeld of een product goed werkt en of mensen het willen gebruiken. Zo weten ze of het product klaar is om te verkopen.

Stichting Oogst van Groningen is een onafhankelijke organisatie die ondernemers helpt. Adviseurs van de stichting helpen ondernemers bij het aanvragen van subsidie en bij het ontwikkelen van hun projecten, helpt bedrijven samen te werken en zorgt dat kennis wordt gedeeld. De stichting krijgt hiervoor geld van het Nationaal Programma Groningen. Oogst van Groningen is één van de Toukomstprojecten van het Nationaal Programma Groningen. In 2020 konden inwoners ideeën indienen voor vernieuwende projecten in de provincie. Meer dan negenhonderd ideeën werden ingezonden en samengebracht tot grote projecten die de toekomst van Groningen beter maken.

Voor de twee subsidies is de komende drie jaar 1,45 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven kunnen een aanvraag doen tot en met 30 november 2026. Meer informatie staat op de website van de stichting.