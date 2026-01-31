ProRail gaat slimme camera’s langs het spoor plaatsen: “Minder storingen, meer veiligheid voor iedereen”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Spoorbeheerder ProRail vervangt dit jaar bijna driehonderd camera’s langs het spoor door nieuwe, ‘slimme’ exemplaren. Hoewel de exacte locaties niet worden vrijgegeven, is bekend dat onder andere de spoorwegovergang aan de Peizerweg al uitgerust is met een camerasysteem dat ingezet wordt op het beboeten van onder andere fietsers die het rode licht negeren.

“Met slimme camera’s kunnen we sneller reageren op situaties die gevaarlijk zijn”, laat ProRail weten. “Denk aan mensen die het spoor op lopen, stilgevallen voertuigen bij overwegen, koperdiefstal of vandalisme.” De inzet van camera’s is niet alleen preventief tegen criminaliteit; uit onderzoek blijkt dat het aantal suïcides op het spoor met 45 procent daalt op locaties waar fysieke maatregelen worden gecombineerd met cameratoezicht.

AI herkent het oranje hesje

De camerabeelden worden 24 uur per dag gemonitord. Op een grote videowall zien medewerkers continu livebeelden van zogenoemde ‘hotspots’. Daarnaast zijn er schermen waarop meldingen van de slimme camera’s binnenkomen. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) spotten deze camera’s ‘ongewenste scenario’s’.

Beeldherkenningssoftware ziet bijvoorbeeld of een persoon of voertuig een denkbeeldige lijn overschrijdt of stilstaat op het spoor. De techniek wordt steeds nauwkeuriger: de AI herkent inmiddels ook of iemand een oranje hesje en helm draagt en er dus simpelweg sprake is van geplande werkzaamheden.

Vliegende camera’s

Naast vaste camera’s onderzoekt ProRail de inzet van drones. Deze ‘vliegende camera’s’ kunnen zelfstandig over een vooraf ingesteld gebied vliegen. Met AI herkennen ze afwijkingen zoals openstaande of beschadigde hekken en onbevoegde personen. Ook kunnen ze assisteren bij het signaleren van noodzakelijk onderhoud. Na geslaagde experimenten op de Maasvlakte en goede resultaten in Frankrijk en België, wordt gekeken naar een bredere uitrol.

Ambitie

Wat ProRail betreft, is de vervanging van de huidige 288 camera’s pas het begin. De spoorbeheerder trekt de vergelijking met snelwegen, waar vrijwel om de paar honderd meter een camera staat. “Langs het spoor kan het nog beter en uitgebreider. Het liefst zouden we het aantal slimme camera’s minstens verdubbelen.” Volgens de beheerder vraagt dit om extra investeringen, maar levert het uiteindelijk veel op: “Minder storingen, minder impact voor reizigers en meer veiligheid voor iedereen.”