Problemen op het spoor duren voort: “Veel wissels in noordelijke provincies in storing”

Foto: Ger & en Elly

Treinreizigers in de noordelijke provincies moeten nog altijd rekening houden met flinke vertragingen. Op verschillende trajecten is sprake van storingen veroorzaakt door het winterse weer.

“Wat we op dit moment zien, is dat er in Groningen en Friesland nog veel wissels in storing staan”, vertelt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. “Onze aannemer is op dit moment met twee ploegen wissel voor wissel aan het nalopen. We maken bij deze werkzaamheden de wisseltong vrij van sneeuw, waardoor de infrastructuur weer gebruikt kan worden. Wat de werkzaamheden bemoeilijkt, zijn de slecht begaanbare wegen; onze ploegen hebben moeite om de locaties te bereiken omdat veel wegen nog niet sneeuwvrij zijn.”

Volgens Stefan Claessens van Arriva Nederland zijn er onder andere problemen op het baanvak tussen Groningen en Leeuwarden. “Hier rijden beperkt treinen. De treinen rijden van Groningen tot Buitenpost. Daar keren de trein en de machinist terug. Er wordt ook gependeld tussen Buitenpost en Leeuwarden; reizigers moeten daar dus overstappen. Op het traject van Groningen naar Roodeschool wordt gereden tot en met Uithuizermeeden. Richting Roodeschool staan de wissels nog in storing. Tussen Groningen en Delfzijl wordt momenteel niet gereden.”

Ook richting het oosten zijn er problemen. “Tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark rijden geen treinen. Richting Bad Nieuweschans en Veendam rijdt er slechts eens in de twee uur een trein.” Niet alleen in het noorden zijn er problemen, meldt ProRail: “Ook in Duitsland zijn er grote problemen door de sneeuw. Bij Hannover is veel sneeuw gevallen, waar met name het goederenvervoer veel hinder van ondervindt. Op dit moment is het treinverkeer over de grens via Bad Bentheim slechts zeer beperkt mogelijk.”