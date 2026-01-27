Praedinius Gymnasium plaatst zich voor finale NK Debatteren

Foto: Sabine van Nistelrooij

Het Praedinius Gymnasium uit de stad heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Debatteren. De afgelopen jaren gooide de school al hoge ogen op het toernooi.

De finale van de 28ste editie van het kampioenschap vindt plaats op zaterdag 31 augustus. “Het Praedinius Gymnasium is één van de 32 teams die zich tijdens de voorrondes hebben gekwalificeerd voor de finale”, laat Josje van der Meer van de stichting Nederlands Debat Instituut weten. “Tijdens de finale debatteren de deelnemers over pittige onderwerpen als defensie en klimaatverandering.” Uit het juryrapport blijkt dat de Groningse school tijdens de voorronde op een dertiende plaats eindigde met 898,2 punten. Het Utrechts Stedelijk Gymnasium behaalde met 956,8 de hoogste score.

Kritisch denken

Volgens Van der Meer gaat de wedstrijd om veel meer dan alleen gelijk krijgen. “Debat is een goed middel om jongeren te leren kritisch na te denken over actuele maatschappelijke onderwerpen. Het leert hen bovendien respect te tonen voor de mening van een ander. Doordat leerlingen van tevoren niet weten of ze voor- of tegenstander zijn, worden ze uitgedaagd om zich echt in te leven in verschillende standpunten.” De debatten worden gevoerd volgens de parlementaire vorm, waarbij een jurypanel de teams beoordeelt op basis van zowel argumentatie als presentatie.

Tijdens de finale in Gorinchem wordt gestreden om de titel ‘Nederlands Kampioen Debatteren havo/vwo 2025-2026’. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt voor de beste individuele debater en de beste nieuwkomer. Het Praedinius Gymnasium heeft inmiddels een naam hoog te houden: twee jaar geleden sleepte de school twee prijzen in de wacht. Het team werd toen uitgeroepen tot beste nieuwkomer en leerling Casper Bruining mocht zich de ‘beste individuele debater’ van het toernooi noemen.