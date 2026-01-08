Populairste kindernamen in Groningen: Sem en Julia

Sem en Julia waren vorig jaar in de provincie Groningen de populairste kindernamen. Dat blijkt uit de Kindernamenlijst van de Sociale Verzekeringsbank.

Het jaar ervoor stonden Noud en Emma op de eerste plaats. In heel Nederland waren afgelopen jaar de namen Noor en Noah het meest populair. Noah is al zeven jaar de meest populaire kindernaam in ons land. Vorig jaar werd die aan 883 jongens gegeven.

In ons land werden tot en met november 84.774 jongens en 80.985 meisjes geboren. Korte namen overheersen de lijst. Robin is dit jaar de meest genderneutrale voornaam. Dat is een naam die ongeveer even vaak voorkomt bij zowel jongens als meisjes. Ook Charlie en en Riley staan in de top-3.

De top 10 populairste kindernamen van 2025 in de provincie Groningen ziet er als volgt uit:

Jongens: Sem, Noah, Mees, Finn, Daan, Liam, Levi, Luca, Luuk en Noud.

Meisjes: Julia, Noor, Nora, Emma, Sophie, Milou, Lotte, Elin, Evi en Lieke.