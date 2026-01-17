Popprijs 2025 voor Suzan & Freek: “Ongelofelijke eer””

Foto: Annemieke Wellin

Suzan & Freek zijn zaterdagavond in Groningen uitgeroepen tot winnaar van de Popprijs 2025. Een bomvolle Oosterpoort zag hoe het duo de meest prestigieuze prijs van de Nederlandse popmuziek in ontvangst nam tijdens Noorderslag.

De jury benadrukte dat de winst dit jaar verder gaat dan commercieel succes: “Vaak wordt gedacht dat de Popprijs alleen draait om streamingcijfers of grote hits. Maar de winnaar van 2025 verenigt mensen van alle leeftijden met een boodschap van verbinding en menselijke connectie. Wanneer het er echt op aankomt in het leven, is dat belangrijker dan zakelijk succes. Met hun muziek brandde er een lichtje in de meest donkere situatie die denkbaar is.”

“Eerst geloven, dan zien”

Het duo reageerde zichtbaar geëmotioneerd op het podium. “In onze studio hangt een briefje met vier woorden: eerst geloven, dan zien”, vertelde het koppel. “Blijven geloven in elkaar en je intuïtie volgen, ook als er nog niemand anders is die hardop durft te zeggen dat het kan. Het is een emotionele avond voor ons, niet in de laatste plaats omdat dit na zeven weken ons allereerste uitje is als kersverse ouders.”

Het winnen van de prijs markeert een bitterzoet hoogtepunt in hun carrière. Ondanks de diagnose van Freek, waarbij hij vorig jaar kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek is, kijken de twee vooruit naar de toekomst. “We voelen ons bevoorrecht dat we straks in mei het leven mogen vieren met 400.000 mensen in Arnhem. Daar kijken we enorm naar uit.”

Een jaar van uitersten

Het jaar 2025 was voor Suzan Stortelder en Freek Rikkerink een jaar van ongekende uitersten. In mei maakten zij het nieuws bekend dat bij Freek uitgezaaide longkanker was geconstateerd en dat genezing niet meer mogelijk is. Tegelijkertijd deelden zij het vreugdevolle nieuws dat Suzan in verwachting was van hun eerste kind. Na een korte pauze pakte het duo de draad weer op met een optreden op Concert at Sea. Op 30 november werd hun geluk bezegeld met de geboorte van hun zoon.

Suzan & Freek braken in 2016 door met covers op sociale media onder de noemer ‘De Minuut’. Met hun eerste eigen single ‘Als het avond is’ (2018) vestigden ze definitief hun naam. Inmiddels heeft het duo vijf succesvolle albums op hun naam staan en zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste acts van Nederland.

Popprijs

De winnaar van de Popprijs krijgt 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay. De prijs wordt sinds 1986 jaarlijks uitgereikt.