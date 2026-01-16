Pop Media Prijs gaat dit jaar naar muziekjournalist Peter van der Ploeg

Foto: Niels Knelis

Muziekjournalist Peter van der Ploeg is dit jaar winnaar van de Pop Media Prijs. Dat maakte Eurosonic Noorderslag vrijdagmiddag bekend. De prijs is een erkenning voor het gehele oeuvre in de popjournalistiek van Van der Ploeg, die dit jaar afscheid neemt van de muziekredactie van NRC.

De jury prees Van der Ploeg om zijn brede kennis en veelzijdige schrijfstijl. Hij schrijft over metal, Spaanse pop, Nederlandse schlager en ontwikkelingen zoals AI in muziek. Volgens de jury van de Pop Media Prijs maken de artikelen van Van der Ploeg complexe onderwerpen toegankelijk. “Neem de verhalen over grote veranderingen in de muziekindustrie, het persoonlijke relaas over Kurt Cobain, het een jaar lang schaduwen van Eefje de Visser, of bijvoorbeeld het stuk waarin hij uitlegt hoe je precies moet ‘grunten’.”

De jury voor de Pop Media Prijs bestond dit jaar uit Marta Belay (Spotify), Timo Pisart (3voor12), Linda Hakeboom, Rolf Hartogensis en Tim van der Zalm. Andere genomineerden dit jaar waren de documentaireserie Iemand Moet Het Doen over hiphop in Nederland en de talkshow Eva van Eva Jinek. Eerdere winnaars zijn onder andere Bert van de Kamp, David Kleijwegt, Anton Corbijn, de redactie van 3voor12, Eric Corton, Linda Hakeboom en Rolf Hartogensis.