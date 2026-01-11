Politievlogger Jan-Willem loopt dienst mee in Groningen: “Groep jongeren gooit met vuurwerk op kerstmarkt”

Politievlogger Jan-Willem (l) op pad met een agent van het basisteam Groningen-Zuid. Foto: politievlogger Jan-Willem

Politievlogger Jan-Willem heeft in de laatste dagen van het afgelopen jaar een dienst meegedraaid bij basisteam Groningen-Zuid. De video daarvan is zondag gepubliceerd.

In de video is te zien dat Jan-Willem meeloopt met een agent uit Groningen, waarbij hun dienst start in Haren. “Dat ik vandaag in Groningen ben, is op verzoek van velen”, vertelt Jan-Willem. De populaire vlogger, wiens kanaal 424.000 abonnees telt, loopt diensten mee bij teams in het hele land. Volgers kunnen zelf aangeven waar hij de volgende keer op pad zou moeten gaan. De agent met wie Jan-Willem de dienst draait, had de politievlogger zelf benaderd: “Ik dacht dat het wel even zou duren voor ik een reactie zou krijgen, maar binnen twee uur kwam het antwoord dat het geregeld ging worden.”

In de vlog verlaat het duo het politiebureau in Haren om naar het hoofdbureau aan de Rademarkt te rijden voor een briefing. Onderweg wordt een automobilist staande gehouden die op het Emmaviaduct over de busbaan rijdt. “Groningen is verdeeld over drie basisteams”, legt de agent uit. “Groningen-Zuid, met bureaus in Haren en Vinkhuizen, het team Binnenstad en Groningen-Noord. Tijdens de noodhulpdiensten zijn de eenheden echter vrij inzetbaar voor alle meldingen in de stad.”

In de video komen verschillende incidenten aan bod. Op de Pleiadenlaan wordt een motorrijder gecontroleerd van wie de achterlichten niet werken, en even verderop in de wijk blijkt een fatbike-bestuurder met defecte remmen te rijden. “We zijn nu op weg naar de kerstmarkt op de Grote Markt”, vertelt Jan-Willem later. “Er komen meldingen binnen dat zich achter het reuzenrad een groep jongeren bevindt die met vuurwerk naar het publiek gooit en probeert met vals geld te betalen.” Samen met handhavers van de gemeente worden de jongeren gecontroleerd. Zij krijgen uiteindelijk een evenementenverbod en moeten het gebied verlaten.

Jan-Willem maakt sinds 2016 video’s van zijn werk. Hij is sinds het voorjaar van 2018 specialist sociale media in Driebergen en rijdt mee met reguliere collega’s door het hele land wanneer zij hem daarvoor uitnodigen.

Bekijk de video hieronder: