Politieke partijen willen feest rond Groningens Ontzet volledig vernieuwen, inclusief vrije dag op 28 augustus

Foto via KVV (Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken)

De viering van het Groningens Ontzet moet aantrekkelijker worden voor alle Stadjers. Onder leiding van Student & Stad hebben meerdere partijen in de Groningse gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om het feest te vernieuwen. Onderdeel van het voorstel is om van 28 augustus weer een vrije dag te maken.

De viering bestaat al lange tijd uit vaste onderdelen, zoals een kermis, muziek, een paardenkeuring en vuurwerk. Maar dat sluit volgens de initiatiefnemers niet meer goed aan bij alle leeftijden. Vooral jongeren voelen zich minder aangesproken door het feest. Een deel van de inwoners van Stad kent het feest nu nauwelijks, stelt Student & Stad op basis van eigen onderzoek. Ook valt de datum vaak samen met vakanties, introductieweken en evenementen als Noorderzon en de KEI-week. Veel mensen zien het Ontzet vooral als een kermis en niet als een historisch stadsfeest, en de bezoekersaantallen lopen al jaren terug.

Student & Stad wil nu, met steun van de PvdA, het CDA, D66, de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden, dat Groningens Ontzet weer uitgroeit tot een breed volksfeest voor jong en oud. Daarom stellen de partijen voor om te onderzoeken of 28 augustus weer een vrije dag kan worden. Als dat niet lukt, willen zij het vieren en herdenken loskoppelen. De herdenking blijft dan op 28 augustus, terwijl de viering kan plaatsvinden op een andere dag, zoals de eerste zaterdag na 28 augustus. Ook andere historische data worden genoemd, zoals 23 of 26 september.

Het programma zelf moet sterk veranderen. Naast de kermis moet er ruimte komen voor meer variatie. Genoemd worden straatfeesten, sportactiviteiten, culturele evenementen en een grachtenconcert. Ook de locaties worden opnieuw bekeken. Nu speelt het feest zich vooral af op de Grote Markt en Vismarkt. De kermis neemt daar veel ruimte in. De indieners willen activiteiten verspreiden over de hele stad, met de binnenstad als centraal punt. Ook wordt gekeken of de kermis moet verplaatsen of anders ingericht kan worden.

Om de historische betekenis te versterken, worden nieuwe rituelen voorgesteld: een lichttocht, een gezamenlijk lied, het dragen van groen-witte kleding of het hijsen van vlaggen. Onderwijsinstellingen en studentenverenigingen moeten actief aandacht besteden aan het Ontzet, bijvoorbeeld tijdens introductieweken of in lessen.

Daarnaast moet de promotie flink beter. Samenwerking met Marketing Groningen wordt daarbij genoemd om het feest zichtbaarder te maken, vooral voor jongeren. Ook moet dit jaar nog een onafhankelijk projectleider komen om inwoners, studentenverenigingen, ondernemers, culturele instellingen, de gemeente en de organisator van de festiviteiten (de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken) met elkaar te verbinden. Zo moeten inwoners en organisaties zelf makkelijker activiteiten kunnen opzetten, zoals buurtfeesten, straatactiviteiten of sporttoernooien. Door extra gemeentelijke subsidie moet de organisatie van buurtbarbecues, wijkfeesten en kleine evenementen rond Bommen Berend makkelijker worden.