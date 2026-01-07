Politieke partijen willen betere aftelshow tijdens jaarwisseling: “Kijk naar het succes in andere steden”

Het is belangrijk om voor de komende jaarwisseling te investeren in een goede aftelshow in de stad. De fracties van Student & Stad en de Partij voor het Noorden noemen de aftelshow van vorige week geen succes en vragen om verbetering. Volgens de partijen kan er geleerd worden van steden als Amersfoort.

“Ik was zelf niet aanwezig op de Vismarkt, maar fractiegenoten van mij wel”, vertelt Olivier van Schagen van Student & Stad. “Als je kijkt naar de beelden op sociale media, was dit niet de jaarwisseling waar we op gehoopt hadden. Dat is jammer. Waarschijnlijk krijgen we bij de komende jaarwisseling te maken met een vuurwerkverbod; dan is het essentieel om een goed alternatief te hebben op een centrale plek. Nu was er om klokslag middernacht geen professionele show. Het was een anticlimax, en dat voor het tweede jaar op rij.”

“Toen er door het publiek vuurwerk werd afgestoken, zijn wij vertrokken”

Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden was wel aanwezig: “Het was flink druk op de Vismarkt. Aan de oostzijde was een glazen kast neergezet waarin werd opgetreden, maar dit was onzichtbaar voor mensen die op enige afstand stonden. Tijdens het aftelmoment was iedereen vol verwachting, maar het enige wat er gebeurde, was dat de cijfers veranderden in 2026. Het publiek had meer aandacht voor het vuurwerk dat elders in de binnenstad werd afgestoken. Toen er op de Vismarkt zelf vuurwerk werd afgestoken, door omstanders, en een voetzoeker onze kant op kwam, zijn mijn partner en ik vertrokken. Het aftelmoment was karig en dat is jammer.”

Van Schagen wil niet alleen kritisch zijn: “Er is tijd, energie en geld in gestoken, maar toch gingen mensen met een teleurgesteld gevoel naar huis. Terwijl we dit best kunnen organiseren. Kijk naar de vuurwerkshow tijdens Groningens Ontzet of de festiviteiten in Ten Boer die daar met Oud & Nieuw plaatsvinden. Ik zeg niet dat het per se vuurwerk moet zijn; het kan ook een lichtshow of een spektakel met drones zijn. Het gaat erom dat je iets neerzet met cachet, dat mensen verbindt.”

“Hoger podium waar artiesten optreden”

Dat vindt Bernabela ook: “Wat er nu gebeurde, was niet wat je zou verwachten. Ik denk dat je moet kiezen voor iets anders. Wellicht een hoger podium? Daar kun je artiesten en bands op laten treden. Ik denk dat we in Groningen genoeg artiesten hebben die hier voor in aanmerking zouden komen. Mijn partner en ik gingen vol verwachting naar de binnenstad. Toen ik het programma daags er voor zag maakte ik mij al wat zorgen. En dat werd bewaarheid. En dat is jammer. Groningen verdient meer.”

Terwijl Student & Stad al in september met een motie opriep tot een grootse show, vroeg burgemeester Roelien Kamminga (VVD) toen om geduld: “Laten we Wintergoud de kans geven om te groeien. Er zijn verbeterpunten, die zien wij ook, maar geef ons de tijd.” Van Schagen kijkt nu liever vooruit: “Een goed evenement zorgt voor waardering, maar voorkomt ook problemen. Als er een mooie show is, is er minder aanleiding om zelf vuurwerk af te steken of rotzooi te trappen.”

Amersfoort

De partijen denken ook dat er geleerd kan worden van andere steden. Er zou gekeken kunnen worden naar Amersfoort. Op De Hof in de stad vond vorige week een muzikaal aftelmoment plaats. Met een concert met strijkers, blazers, visuals en dj’s werd de Sint Joriskerk tot leven gebracht. Maar ook zou er gekeken kunnen worden naar Londen. Bij de London Eye en de Theems vond een vuurwerkshow plaats met muziek en feesten in pubs en clubs. Het evenement werd live uitgezonden door de BBC. In Berlijn vond een feest plaats bij de Brandenburger Tor waarbij met livemuziek, eetkraampjes en een laser- en vuurwerkshow werd afgeteld naar het nieuwe jaar. Bernabela: “Dat zijn wereldsteden, maar het punt is duidelijk: je wilt iets neerzetten dat echt een succes is.”

Wat Student & Stad betreft, mag het evenement wat kosten: “Op een begroting van 1,5 miljard vallen deze kosten in het niet. We kunnen dit samen met ondernemers oppakken. De essentie is: kan het college garanderen dat er de komende jaarwisseling wél een professionele licht- en/of vuurwerkshow staat wanneer het nieuwe jaar begint?” De Partij voor het Noorden sluit zich daarbij aan: “Zeker als het vuurwerkverbod van kracht wordt, is een waardevol alternatief noodzakelijk.”

De BBC maakte een registratie van de aftelshow in Londen: