Politie zoekt getuigen van mishandeling in Beijum

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over een mishandeling, die halverwege december plaatsvond in Beijum.

Het incident gebeurde volgens de politie omstreeks 01:00 uur op de Bentismaheerd. Wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden, is niet bekend gemaakt.

Wie de politie meer kan vertellen over wat er die ochtend heeft plaatsgevonden, kan contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen kan online via Meld Misdaad Anoniem of via telefoonnummer 0800-7000.