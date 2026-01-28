Politie zoekt getuigen van mishandeling bij club in Oosterstraat

Foto via Politie.nl

De politie deed woensdagmiddag een oproep aan het publiek rond een mishandeling, die eind december plaatsvond in de Oosterstraat.

De mishandeling vond plaats op zondag 28 december vorig jaar, ter hoogte van bar Cilinder en nachtclub FIXY (het voormalige pand van club OOST). Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De politie zoekt woensdag contact met personen die getuige zijn geweest van het incident of mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2025351444. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.