Politie vindt mogelijk vuurwapen bij bushalte Noorderplantsoen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de busbaan tussen de Korreweg en de Noorderstationsstraat afgezet na de vondst van een mogelijk vuurwapen. Het object werd aangetroffen ter hoogte van de bushalte.

Rondom de Korreweg was de politie met meerdere eenheden aanwezig. De busbaan werd volledig afgesloten met linten. “Ter hoogte van de bushalte lag een plastic tas op de grond met daarnaast een vuurwapen”, vertelt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl. “Het is nog onbekend of het om een echt of een nepwapen gaat.”

Politieauto met lekke band

Op de Korreweg stonden verschillende politiewagens. Bij de toegang naar het Noorderplantsoen stond een politieauto met een lekke band. Een monteur van een pechhulporganisatie kwam naar de plek om het wiel te verwisselen. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) kwamen ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Het wapen is veiliggesteld voor verder onderzoek. De politie heeft nog geen details gedeeld over de toedracht of eventuele aanhoudingen.