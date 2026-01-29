Politie houdt zes mannen aan op verdenking van drughandel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft afgelopen week in de binnenstad meerdere gerichte acties uitgevoerd tegen drugsoverlast. Zes mannen zijn aangehouden op verdenking van drugshandel.

De acties vonden vooral plaats in het gebied van de Gele Loper. Meerdere kopers van drugs zijn gecontroleerd. Bij meerdere verdachten zijn drugs en contant geld in beslag genomen.

Daarnaast zijn een aantal automobilisten aangehouden die onder invloed van verdovende middelen hebben gereden.

De politie roept op om uit te kijken naar personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen aan voorbijgangers. De oproep is om dit bij de politie te melden, ook als je niet zeker weet of je het goed gezien of gehoord hebt.